UP Board Exams 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी, जल्‍द ही उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट (Uttar Pradesh Board Exams 2022 Date sheet) अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर सकता है. कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exams 2022 for Class 10 and 12) की समय सारिणी एक साथ जारी की जाएगी. हालांकि बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं दी गई है. Also Read - Board Exams 2022: इन राज्‍यों में कल से शुरू हो रही हैं बोर्ड परीक्षाएं, इन बातों का ना करें नजरअंदाज

माना जा रहा है कि उत्‍तर प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exams 2022) अप्रैल में शुरू होगी. लोकल मीडिया रिपोट्स के अनुसार स्‍कूलों को 10वीं और 12वीं के प्री-बोर्ड एग्‍जाम, मार्च के आखिरी सप्‍ताह तक पूरा करने को कहा गया है. Also Read - UP 10th 12th Board Exam 2022 Date Sheet: यूपी बोर्ड परीक्षा क्‍या अप्रैल में होगी आयोजित, पढ़ें अपडेट

कई लोगों को संदेह है कि विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च, 2022 को होने वाली मतगणना के कारण यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exams 2022) को अप्रैल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. UPMSP ने 27 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की थी. मुख्य रूप से छात्रों को समायोजित करने के लिए 8000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, ताकि हर समय COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके. Also Read - UP Board Exam 2022: 10वीं और 12वीं के लिए जल्द होगी प्री-बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे मिलेगी जानकारी

छात्रों को COVID-19 SOPs और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. जैसे कि हर समय मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीखों (UP Board Exams 2022 dates) की घोषणा के बाद यूपीएमएसपी द्वारा एक आधिकारिक सूचना की उम्मीद की जा सकती है. UPMSP 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा में बैठने से पहले टीकाकरण के लिए कह सकता है.