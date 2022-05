UP Board Result 2022 Date: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा पर‍िषद, UPMSP के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा समाप्‍त हो चुकी है और अब छात्रों को बेसब्री से पर‍िणाम (UP Board Result 2022) का इंतजार है. हालांकि फिलहाल परीक्षा पर‍िणाम की तारीख (UP 10th 12th Board result date) अब तक घोषित नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो छात्रों का इंतजार जल्‍द ही समाप्‍त हो सकता है. जहां कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्‍ट (UP Board result) मई में जारी हो सकता है, वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह जून तक खिंच सकता है. Also Read - MP Board 10th 12th Result 2022 LIVE Updates : जारी हुआ पर‍िणाम, इस डायरेक्‍ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपना रिजल्‍ट

बता दें कि यूपी बोर्ड पर‍िणाम (UP Board Result 2022) की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर की जाएगी. इसी वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजों का ऐलान होगा. ऐसा माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड (UP Board) एक ही दिन दोनों कक्षाओं का पर‍िणाम जारी करेगा.

3 करोड़ उत्‍तर पुस्‍तिकाओं की जांच:

यूपी बोर्ड के अध‍िकार‍ियों की मानें तो 52 लाख छात्रों की कॉपी की जांच जारी है. परीक्षा (UP Board Exams 2022) की करीब 3 करोड़ उत्‍तर पुस्‍त‍िकाओं की जांच होनी है, इसलिए इसमें वक्‍त लग रहा है. उम्‍मीद की जा रही है कि कॉपी जांच करने की प्रक्र‍िया 15 मई तक समाप्‍त हो जाएगी.

कब आएगा रिजल्‍ट :

इस बारे में बोर्ड अध‍िकार‍ियों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है. लेकिन अगर 15 मई 2022 तक कॉप‍ियों को जांचने की प्रक्र‍िया अगर समाप्‍त हो जाती है तो यह उम्‍मीद की जा सकती है कि यूपी बोर्ड के पर‍िणाम (UP Board Result 2022) मई के तीसरे या चौथे सप्‍ताह में जारी कर दिये जाएं.

आधिकार‍िक वेबसाइट चेक करें

छात्र किसी वायरल सूचना पर भरोसा करने की बजाय यूपी बोर्ड की आधिकार‍िक वेबसाइट चेक करते रहें. यूपी बोर्ड रिजल्‍ट (UP Board Result) से जुड़ा अपडेट जल्‍द जारी किया जाएगा. छात्र चेक करते रहें.