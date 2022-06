UP Board Class 10th 12th Result 2022 Date and Time: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है. यूपी बोर्ड के पर‍िणाम की घोषणा उत्‍तर प्रदेश के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ (UP CM Yogi Aditynath) कर सकते हैं. दरअसल, सीएम योगी ने बोर्ड से रिजल्‍ट जारी करने का समय मांगा है. इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि सीएम योगी यूपी बोर्ड के टॉपर्स को सम्‍मान‍ित कर सकते हैं. यूपी बोर्ड की आधिकार‍िक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर छात्र अपना र‍िजल्‍ट चेक कर सकते हैं. Also Read - Goa Board SSC Result 2022: गोवा बोर्ड 10वीं का परिणाम आज gbshse.info पर होगा जारी, ऐसे चेक करें र‍िजल्‍ट

यूपी बोर्ड के करीब 47 लाख छात्रों को पर‍िणाम का इंतजार है. उम्‍मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करने तारीख घोषित कर सकता है. आज राजस्‍थान बोर्ड कॉमर्स और साइंस के नतीजे जारी होने वाले हैं. ऐसे में यूपी बोर्ड के छात्र ये उम्‍मीद कर रहे हैं कि यूपी बोर्ड भी जल्‍द ही 10वीं और 12वीं के परीक्षा पर‍िणाम की घोषणा कर सकता है.

यूपी बोर्ड इसकी जानकारी ट्वीट के जर‍िये और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर के देगा.

UP Board Result 2022 चेक करने के लिए ये स्‍टेप फॉलो करें

1. यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाना होगा.

2. कॉमर्स और साइंस रिजल्‍ट देखने के लिए दिये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. रोल नंबर और अपनी जन्‍म तिथ‍ि एंटर करें.

4. रिजल्‍ट स्‍क्रीन पर आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

बता दें कि इस साल बोर्ड ने डेढ लाख छात्रों के लिए प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा दोबारा आयोज‍ित की है. दरअसल, किसी वजह से इन छात्रों की प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा छूट गई थी और बोर्ड ने इन्‍हें दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया .

इसके अलावा विधानसभा चुनाव के कारण भी परीक्षाएं आयोजित करने में वक्‍त लगा. ऐसे में इस बार परीक्षा का परिणाम जारी करने में देर हुई है.