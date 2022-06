UP Board 10th Result/UP Board 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) किसी भी वक्त आज यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड (UP Board 10th, 12th Result 2022) परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिंक एक्टिव हो जाएंगे. छात्र अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इस खबर में हम बताने वाले हैं कि किन किन तरीकों से और किन वेबसाइट्स के माध्यम से छात्र यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - UP Board Result 2022: थोड़ा इंतजार, कुछ ही घंटे में रिजल्ट होगा जारी, जानिए कहां और कब मिलेगी मार्कशीट

UP Board 2022 Result: इन वेबसाइट्स के जरिए देखें परिणाम

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upmspresults.up.nic.in Also Read - UP Board 10th Result 2022 LIVE Updates, Upmsp.edu.in : पर‍िणाम जारी होने में एक घंटे का वक्‍त, छात्र रहें तैयार

UPMSP Board Result 2022: वेबसाइट पर ऐसे देखें रिजल्ट

– वेबसाइट पर रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

– यहां यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं या यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2022 के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब रोल नंबर और स्कूल कोड़ दर्ज करना होगा.

– इसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– अब रिजल्ट को सेव करें या प्रिंट करा लें. Also Read - LIVE UP Board Result 2022, Upmsp.edu.in: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज upresult.nic.in पर होगा जारी, छात्र कर लें तैयारी

UP Board 10th Result/UP Board 12th Result 2022: एसएमएस से देखें रिजल्ट

– SMS के जरिए रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले मैसेजिंग ऐप में जाना होगा.

– यहां दसवी या 12वीं के लिए UP10/UP12 लिखकर स्पेस दें.

– इसके बाद अपना रोल नंबर दर्ज करें.

– टाइप किए गए मैसेज को 56263 पर भेज दें.

– कुछ देर में रिजल्ट आपके फोन पर मैसेज के जरिए प्राप्त हो जाएगा.