UP Board 10th Result/UP Board 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh State Board of High School and Intermediate Education) कुछ ही देर में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर रिजल्ट के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.

कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

– यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

– इसके बाद वहां 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

– हाईस्कूल/इंटरमीडिएट में से आपने जो परीक्षा दी थी, उसे चुनें. फिर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करें.

– अपना रोल नंबर एंटर करें और रिजल्ट डाउनलोड कर लें.

कब और कहां मिलेगी मार्कशीट

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 घोषित होने के बाद उम्मीदवार 10-15 दिनों के अंदर ही अपने स्कूलों के माध्यम से मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं. वहीं इस बीच अगर छात्र ग्रैजुएशन के लिए आगे आवेदन करना चाहते हैं तो वे इंटरनेट पर जारी रिजल्ट को भी आगे जमा करा सकते हैं. Also Read - UP Board Result 2022: बिना इंटरनेट SMS के जरिए देखें कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, बस करना होगा ये काम