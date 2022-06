UP Board UPMSP 10th Result 2022 Declared: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, यूपीएमएसपी ने कक्षा 10वीं के पर‍िणाम की घोषणा कर दी है. परीक्षा में उपस्‍थ‍ित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपना रिजल्‍ट सात अंकों वाले रोल नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं. UP Board 10th Result 2022 Declared: लड़कियों का प्रदर्शन बढ़िया, 91.69 फीसदी के साथ लड़कों से आगे निकलीं . इस साल लड़कियों ने बाजी मारते हुए, लड़कों को पीछे छोड़ द‍िया है. लड़कियों का पास प्रतिशत जहां 91.69% रहा. वहीं पास होने वाले लड़कों की संख्‍या 85.25% रही.Also Read - UP Board 12th Result 2022 LIVE Updates: थोड़ी देर में जारी होगा कक्षा 12वीं का रिजल्ट, यहां पाएं ताजा अपडेट्स

पिछले साल पर‍िणाम की घोषणा 31 जुलाई को हुई थी, जिसमें ओवरऑल पास प्रतिशत (UPMSP Matric Class 10 result) 99.53 फीसदी रहा था.

UP Board 10th Result 2022 : रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन ऐसे चेक करें 10वीं के पर‍िणाम

1. आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए रिजल्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और जन्‍म तिथ‍ि दर्ज करें. सबमिट करें.

4. स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट (UP board result 2022 Class 10) आ जाएगा.

5. उसे डाउनलोड करें. प्रिंटआउट लें.