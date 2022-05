UP Board 10th and 12th Result 2022 kab aayega: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से अब तक रिजल्‍ट जारी करने की तारीख को लेकर कोई सूचना नहीं आई है. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों को रिजल्‍ट का इंतजार है. लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. यूपी बोर्ड का पर‍िणाम (UP Board 10vi ka result 2022, UP Board 12vi science, arts, commerce ka result 2022 date) जारी करने में दरअसल, इसलिए देरी हो रही है, क्‍योंकि इंटरमीडिएट (UP Board Intermediate Exam 2022) के ऐसे करीब डेढ़ लाख छात्र हैं, जो किसी वजह से प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे. ऐसे में बोर्ड ने इन छात्रों को प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा देने का एक और मौका दे रहा है.Also Read - RBSE 12th Result 2022 Date: राजस्‍थान बोर्ड 12वीं का रिजल्‍ट इसी महीने, RBSE Result Latest Update चेक करें

इंटरमीडिएट प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा के आयोजन के बाद इसके अंकों को लिखित परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा और फिर पर‍िणाम जारी किया जाएगा. डेढ़ लाख यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए 17 मई 2022 से प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा शुरू की गई और यह परीक्षा आज 20 मई 2022 को समाप्‍त हो जाएगी.

UP Board 10th 12th Result 2022 इन वेबसाइट पर जारी होगा

upmsp.edu.in

results.upmsp.edu.in

upresults.nic.in

UP Board Result 2022 मिलेगा बोनस अंक

बोर्ड ने लिखित परीक्षा समाप्‍त होने के बाद यह कहा था कि जिन पेपरों में सिलेबस से बाहर के सवाल आए हैं, उसके लिए छात्रों को बोनस नंबर दिये जाएंगे. बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड ने फाइनल परीक्षा के सिलेबस में कटौती की थी. ऐसे में अगर पेपर में सिलेबस के अलावा आए प्रश्‍नों पर पूरे अंक दिये जाएंगे.

UP Board 10vi 12vi ka Result 2022 डाउनलोड करने के लिए ये स्‍टेप देखें

1. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर रिजल्‍ट के लिए दिये गए लिंक (U. P. Board Intermediate (Class XII) Examination – 2022 Results/ U. P. Board High School (Class X) Examination – 2022 Results) के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब नए पेज पर विवरण दर्ज करें जैसे कि अपना रोल नंबर और जन्मतिथि आदि और सबमिट करें.

4. अब आपका परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा.

5. चेक कर और डाउनलोड कर प्रिंट लें.