UP Board Result 2022 kab aayega: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद, UPMSP मई के आखिरी सप्‍ताह में जारी हो सकता है. हालांकि पर‍िणाम की तारीख (UP Board Result 2022 date and time) अब तक कंफर्म नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कॉप‍ियों को चेक करने का काम खत्‍म हो गया है. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि पर‍िणाम की घोषणा (UPMSP 10th and 12th results) जल्‍द ही आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर हो सकती है. Also Read - WBJEE Result 2022 Date: जानें कब आएगा र‍िजल्‍ट, यहां पढ़ें लेटेस्‍ट अपडेट

इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के इवैल्‍यूएशन का काम पूरा कर लिया गया है. अब छात्रों को बोर्ड द्वारा परीक्षा की तारीख घोष‍ित करने का इंतजार है. Also Read - MBSE HSLC Result 2022 Declared: मिजोरम बोर्ड 10वीं का पर‍िणाम घोष‍ित, ऐसे चेक करें

UP BOARD RESULT 2022: इन वेबसाइट्स पर चेक करें रिजल्‍ट

upresults.nic.in

upmsp.edu.in

upmspresults.up.nic.in

results.nic.in Also Read - UPMSP UP board Class 12 practical exam: इन छात्रों के लिए कल से शुरू होगी परीक्षा, इन नियमों का करना होगा पालन

UP BOARD RESULTS 2022: कैसे चेक करें रिजल्‍ट (UP BOARD RESULT FOR CLASSES 10TH AND 12TH)

पर‍िणाम ( UP Board Result 2022) चेक करने के लिए छात्रों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे.

UP Board की आधिकार‍िक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिये गए लिंक UP Board Class 10 Result 2022′ या UP Board 12th Result 2022 पर क्‍ल‍िक करें.

अपना रोल नंबर और अन्‍य डिटेल दर्ज करें.

स्‍क्रीन पर आपको रिजल्‍ट (UP Board Result 2022) आ जाएगा.

उसे (UP Board results) डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें. .

बता दें कि इस साल 51,00,000 छात्रों को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्‍ट (UP Class 10th and 12th board exam) का इंतजार है.