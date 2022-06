UP Board 10th 12th Result 2022 Date, Sarkari Result 2022 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी किसी भी समय पर‍िणाम जारी करने की तारीख घोष‍ित कर सकता है. सूत्रों की मानें तो पर‍िणाम जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसे ऑनलाइन अपलोड भी किया जा चुका है. ऐसे में पर‍िणाम किसी भी वक्‍त जारी किए जा सकते हैं. पर‍िणाम के साथ यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की सूची भी जारी की जाएगी. छात्रों को प्रोत्‍साहित करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हर साल यूपी सरकार की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए इनाम की घोषणा की जाती है. जान‍िये इस बार टॉप करने वाले छात्रों को क्‍या इनाम दिये जा सकते हैं. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2022 Latest Updates: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की तारीख हुई कंफर्म, इस डेट को आएगा रिजल्‍ट

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में करीब 47 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिनके पर‍िणाम की घोषणा की जाने वाली है. रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड 9 जून को पर‍िणाम की तारीख घोष‍ित कर सकता है. यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जारी होंगे. Also Read - RRB NTPC CBT 2 Result 2022 Declared: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 का पर‍िणाम हुआ जारी, चेक करें यहां

यूपी बोर्ड टॉपर को क्या मिलेगा इनाम, जानें

साल 2020 में यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को एक लाख रुपये और लैपटॉप का इनाम में द‍िये थे. यही नहीं टॉपर्स के घर तक जाने वाली गली या सड़क का नाम भी टॉपर्स के नाम पर रख द‍िया. इस साल भी बोर्ड अपने टॉपर्स को इनामी राश‍ि से सम्‍मानित कर सकता है. Also Read - RBSE Rajasthan Board 10th Result 2022: राजस्‍थान बोर्ड 10वीं के पर‍िणाम इस तारीख को हो सकते हैं जारी, देखें संभावित तारीख

कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस साल योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Aadityanath) टॉपर्स के नाम की घोषणा कर सकते हैं और उन्‍हें सम्‍मानित कर सकते हैं.

ऐसे चेक कर पाएंगे अपना पर‍िणाम

1. पर‍िणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अपना स्‍कोर चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जाना होगा.

2. यहां परिणाम के लिए दिये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना क्रेडेंशियल दर्ज करें. होमपेज पर UP Board Result 2022 आ जाएगा.

4. डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.