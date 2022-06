UP Board Class 10th, 12 Results 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक श‍िक्षा पर‍िषद (UPMSP) कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को अपने फाइनल रिजल्‍ट का इंतजार है. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है क पर‍िणाम की घोषणा 9 जून को दोपहर 12:30 बजे की जाएगी. लेकिन यूपी बोर्ड अध‍िकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के पर‍िणा 09 जून को नहीं, बल्‍क‍ि 15 जून को जारी हो सकते हैं.Also Read - mahahsscboard.in Maharashtra HSC Result 2022 Declared : महाराष्‍ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं के पर‍िणाम जारी, 94.22% छात्र हुए पास

छात्र यूपी बोर्ड फाइनल परिणाम की उम्‍मीद जून मध्‍य तक कर सकते हैं. पर‍िणाम की घोषणा UPMSP की वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जारी की जाएगी और upresults.nic.in पर भी छात्र अपना परिणाम देख सकेंगे.

UP board results 2022: 9 जून को नहीं होगा जारी

सोशल मीडिया पर और वाट्सऐप मैसेजेज में यह दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे (UP board Class 10 and Class 12 results) 9 जून को 12:30 बजे जारी होंगे. अध‍िकारियों ने कहा कि यह फेक जानकारी है और बोर्ड 9 जून को परीक्षा का पर‍िणाम जारी नहीं करने जा रहा है. एचटी की रिपोर्ट के अनुसार उत्‍तर प्रदेश श‍िक्षा विभाग ने अभी तक परीक्षा पर‍िणाम जारी करने को लेकर तारीख की तय नहीं की है.

बता दें कि इस साल कुल 51,92,689 छात्रों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया था. समें से 47,75,749 छात्र ही परीक्षा में उपस्‍थ‍ित हुए. करीब 2 करोड़ कॉप‍ियों का इवैल्‍यूएशन होना था. उत्‍तर प्रदेश कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (Uttar Pradesh Class 10 Board exam) का आयोजन 24 मार्च से 13 अप्रैल तक हुआ था. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित की गई.