UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्‍त हो चुकी हैं और अब छात्रों को अपने पर‍िणाम का इंतजार है. छात्रों को बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के पर‍िणाम (UP Board result 2022) का ऐलान जल्‍द ही किया जा सकता है. कॉप‍ियों की जांच तेजी से चल रही है. ऐसे में यह उम्‍मीद की जा रही है कि मई 2022 के दूसरे सप्‍ताह तक यूपी बोर्ड के र‍िजल्‍ट की तारीख को लेकर कोई बड़ी सूचना जारी की जा सकती है. उत्‍तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर ये है कि अगर परीक्षा के पेपर में सिलेबस से बाहर के प्रश्‍न पूछे गए हैं तो उसके लिए उन्‍हें पूरे अंक मिलेंगे.

सिलेबस से बाहर के सवाल पर पूरे अंक :

यूपी बोर्ड परीक्षा में यदि यह पाया गया कि प्रश्‍न सिलेबस से बाहर के पूछे गए हैं, तो उसके लिए छात्रों को पूरे मार्क्‍स प्राप्‍त होंगे. इस बार यह देखा गया है कि बोर्ड परीक्षा के कई विषयों में एक्‍सपर्ट की गलती के कारण कई प्रश्‍न सिलेबस के बाहर के आ गए हैं.

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस बार बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में 30 फीसदी की कटौती की गई थी. विषय विशेषज्ञ अगर इस 30 फीसदी हिस्‍से से प्रश्‍न दे देता है तो भी छात्र को इसके पूरे अंक प्राप्‍त होंगे. चाहे उसने वह प्रश्‍न हल किया हो या नहीं.

यहां चेक करें अपना पर‍िणाम:

यूपी बोर्ड के छात्रों को अपना र‍िजल्‍ट चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. पर‍िणाम का ऐलान करने से पहले यूपी बोर्ड तारीख घोष‍ित (UP Board result date and time) करेगा.