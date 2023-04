Hindi Career Hindi

UPMSP Result How To Check By SMS: वेबसाइट न खुलने पर एसएमएस से ऐसे देखें UP Board रिजल्ट

यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर लिंक एक्टिव होने वाला है.

Photo-PTI

UP Board Result How To Check By SMS: लंबे इंताजर के बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है. यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर लिंक एक्टिव होने वाला है. परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स अपने परिणाम चेक करने के लिए रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करें. रिजल्ट चेक करने के बाद स्टूडेंट्स अपने प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें की एक बार में अगर लिंक नहीं खुल रहा तो इसका मतलब ये नहीं की आप फेल हो गए हैं. थोड़ा इंतजार करें और दोबार कोशिश करें या एसएमएस का सहारा ले सकते हैं.

How To Check UP Board Result 2023 BY SMS

यूपी बोर्ड रिजल्ट एसएमएस से देखने के लिए टाइप करें UP12 Space और इस मैसेज को 56263 पर भेज दें. जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे आपके मोबाइल पर आपक रिजल्ट तुरंत आ जाएगा. उसके बाद वेबसाइट से जाकर आप प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. परमानेंट मार्कशीट आपको स्कूल द्वारा प्रदान की जाएगी. रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिन बाद आप स्कूल से रिजल्ट ले सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे देखें UP Board 10th Result 2023

आधिकारिक upmsp.edu.in 2023 परिणाम वेबसाइटों पर जाएं.

कक्षा 10, 12 के परिणाम 2023 के परीक्षा परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें रोल नंबर और जन्म तिथि.

यूपीएमएसपी परिणाम 2023 सबमिट करें और देखें.