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कब आएगा यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? 12 मार्च को खत्म हुआ था एग्जाम
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी हो सकता है. जानें संभावित तारीख, रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका.
UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) इस समय हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की कॉपियों की जांच कर रहा है. यह काम लगभग 1 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है. जैसे ही कॉपियों की जांच खत्म होगी, उसके बाद रिजल्ट तैयार करने में बोर्ड को थोड़ा समय लगेगा. आम तौर पर यह प्रक्रिया 15 से 20 दिन लेती है. ऐसे में जो छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. यानी बहुत जल्द स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का नतीजा देखने को मिलेगा.
रिजल्ट कब आ सकता है?
अगर संभावित तारीख की बात करें, तो पिछले सालों के ट्रेंड को देखकर एक अंदाजा लगाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड का रिजल्ट 15 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन जारी हो सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड ने कोई फाइनल डेट या समय घोषित नहीं किया है. लेकिन हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट अचानक घोषित किया जा सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें. आजकल ज्यादातर अपडेट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, इसलिए मोबाइल या लैपटॉप से जुड़े रहना फायदेमंद रहेगा.
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पिछले 5 सालों का रिजल्ट डेट
अगर पिछले 5 सालों के रिजल्ट की बात करें, तो इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है. साल 2025 में रिजल्ट 25 अप्रैल को आया था, जबकि 2024 में यह 20 अप्रैल को जारी हुआ था. वहीं 2023 में रिजल्ट थोड़ा लेट होकर 25 मई को आया था. 2022 में 29 अप्रैल को रिजल्ट घोषित हुआ था. कोरोना के समय यानी 2021 में रिजल्ट और भी देर से आया था, जहां 10वीं का रिजल्ट 29 जुलाई और 12वीं का 14 जुलाई को जारी हुआ था. इससे साफ है कि अब बोर्ड कोशिश कर रहा है कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए, ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई में देरी न हो.
रिजल्ट कैसे चेक करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बहुत आसानी से अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले उन्हें यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर रिजल्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके रोल नंबर डालना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा. इसके अलावा छात्र डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है. इसलिए छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कई आसान तरीके मौजूद हैं.
कब खत्म हुआ था एग्जाम?
रिजल्ट के साथ-साथ यूपी बोर्ड टॉप करने वाले छात्रों की लिस्ट भी जारी करेगा. 10वीं और 12वीं दोनों की टॉपर्स लिस्ट अलग-अलग जारी होती है. इसमें राज्य स्तर और जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों के नाम शामिल होते हैं. इन छात्रों को सरकार की तरफ से सम्मान भी दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ता है. अगर परीक्षा की बात करें, तो 2026 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं.
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