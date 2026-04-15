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UPMSP UP Board Result 2026 Date: कब आएगा यूपी बोर्ड 10th12th का रिजल्ट? स्टूडेंट्स नोट कर लें ये डेट, जानें मार्कशीट-माइग्रेशन कब से मिलेंगे

UP Board Results 2026 Date, UPMSP Class 10th 12th Results Updates: यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी होने की टेंटेटिव डेट 19 से 29 अप्रैल के बीच में है. यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट upmsp.edu.in जारी किया जाएगा. वहीं, बैक लगने पर स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम के रूप में पास होने का दूसरा मौका दिया जाएगा.

Published date india.com Updated: April 15, 2026 12:16 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
UP 10 12th board result date latest update
यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक? जानें डेट और टाइम यहां

UPMSP UP Board Result 2026 Date: एग्जाम में अगर पंखे भी निहार के भी घर लौटे हों, तब भी स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से ही रहता है. मन में धक-धक की आवाज ही बताती है कि उसे भी अच्छे परिणाम का हक है. रिजल्ट का इंतजार कर रहे बच्चों में पेरेंट्स की डांट का डर, मार्क्स दोस्तों से बहुत पीछे छूट जाने का डर और सबसे अधिक घबराहट, किसी अनहोनी के घट की आशंका से होती है. अब मार्क्स कैसे आएंगे, तो रिजल्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन यूपी बोर्ड का रिजल्ट किस दिन आएगा ये हम आपको अभी सकते हैं.

किस दिन जारी होगा यूपी 10th-12th का रिजल्ट?

रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षार्थियों की कॉपी जांच पूरी हो चुकी है. वहीं, 10-12th दोनों के एग्जाम एक साथ जारी किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) जल्द ही आधिकारिक तौर प इस बात की घोषणा करेगा. वहीं, रिजल्ट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा.

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रिजल्ट देखने की पहले से तैयारी

रिजल्ट जारी होते ही साइट पर यूजर इंगेजमेंट काफी बढ़ जाती है, जिससे साइट स्लो होता है. ऐसे में अगर आप पहले अपना रौल कोड और रौल नंबर याद करके रखेंगे तो आप जल्द से जल्द अपना रिजल्ट एक्सेस कर पाएंगे. वहीं, रौल नंबर नहीं होने की स्थिति में आप अपना एडमिट कार्ड पहले से ही पास में रखें.

पास होने के लिए 33% का क्राइटेरिया

यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है. हाईस्कूल (10वीं) के छात्रों के लिए एक राहत की बात यह है कि अगर वे किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं, तब भी उन्हें पास कर दिया जाएगा. हालांकि, इंटरमीडिएट (12वीं) में सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. 12वीं में कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही अगली कक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे.

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बैक या फेल होने पर एक और मौका

अगर किसी वजहसे  आपका रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता है या आप एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. बोर्ड इसीलिए कंपार्टमेंट परीक्षा (Compartment Exam) आयोजित करता है. रिजल्ट जारी होने के कुछ समय बाद इसके फॉर्म भरे जाते हैं. इस परीक्षा में शामिल होकर आप इसी साल पास हो सकते हैं और अपना कीमती साल खराब होने से बचा सकते हैं.

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मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब मिलेंगे?

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद आप इंटरनेट से अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आगे की पढ़ाई या प्रोविजनल एडमिशन के वक्त काम आएगी,  जहां तक ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात है, तो ये परिणाम घोषित होने के लगभग 15 से 30 दिनों के भीतर आपके संबंधित स्कूलों में भेज दिए जाते हैं. तब स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाकर प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाली ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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