UP Board Scrutiny 2022: यूपी बोर्ड की 10वीं (UP Board 10th Result) और 12वीं की (UP Board 10th Result) के पर‍िणाम जारी कर द‍िये गए हैं. पर‍िणाम जारी होने के बाद जो छात्र अपने नतीजों से संतुष्‍ट नहीं हैं, वह अपने पेपर की स्‍क्रूटनी करा सकते हैं. ऐसा करने के लिए उन्‍हें यूपी बोर्ड की आध‍िकार‍िक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्‍ध स्‍क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा. स्‍क्रूटनी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 जुलाई है. यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वह आखिरी तारीख से पहले स्‍क्रूटनी के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर दें. Also Read - CBSE 10th, 12th Results 2022: कब जारी होगा सीबीएसई टर्म-2 10वीं 12वीं का रिजल्‍ट, जानिये संभावित तारीख

बता दें कि यूपी बोर्ड ने 18 जून को कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए पर‍िणाम की घोषणा कर दी है. कक्षा 10वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.69% दर्ज किया गया है. जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.25% पर सिमट गया है. लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 6.44% अध‍िक है. कक्षा 12वीं में 85.33 प्रतिशत छात्र पास हुए. कक्षा 12वीं में छात्राओं का प्रदर्शन भी अच्‍छा रहा. 90.15 फीसदी छात्राएं पास हुईं, वहीं पास होने वाले लड़कों की संख्‍या 81.21 प्रतिशत रही. Also Read - UP Board 12th Toppers 2022: यूपी बोर्ड 12वीं में दिव्‍यांशी ने किया टॉप, देखें पूरी लिस्‍ट

UP Board Scrutiny 2022 के लिए ऐसे फॉर्म भरें

1. बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. आपको यूपी बोर्ड हाईस्कूल या इंटरमीडिएट के लिए स्कूटनी फार्म भरना है, उसके अनुसार फॉर्म का चुनाव करें.

3. फॉर्म में विवरण दर्ज करें. और फीस का भुगतान करें. Also Read - UP Board Result 2022 Live: 10वीं के बाद जारी हुआ 12वीं का र‍िजल्‍ट, जानें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का कैसा रहा र‍िजल्‍ट