UP Board exam 2022: उत्‍तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए आज महत्‍वपूर्ण दिन है. राज्‍य में आज यूपी बोर्ड टर्म-2 मैट्र‍िक और इंटरमीड‍िएट परीक्षा 2022 का आयोजन हो रहा है. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा ( UP Board class 10, 12 exam) दो पालियों में आयोजित होगी. पहली श‍िफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होगी और 11:15 बजे समाप्‍त होगी. वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक चलेगी. परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर कुछ ऐसी व्‍यवस्‍था (UP Board Exam Guidelines) की गई है, जिससे कि हर छात्र पर अध‍िकारी नजर रख सकें. इसके लिए बोर्ड ने राज्‍य के सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,97,124 CCTV कैमरे लगवाए हैं और मोनिटर रूम से हर छात्र पर नजर रखी जाएगी.

इन कंट्रोल रूम्‍स का उद्घाटन यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया है और साथ ही उन्‍होंने यह भी देखा कि यह कंट्रोल रूम कैसे काम करेंगे.

आज पहले दिन सुबह की श‍िफ्ट में कक्षा 10वीं की हिन्‍दी प्रारंभ‍िक की परीक्षा होगी और 12वीं के छात्र सैन्‍य विज्ञान की परीक्षा देंगे. जबकि दूसरी शिफ्ट में पहले दिन, 10वीं का कोई पेपर नहीं है. वहीं 12वीं के हिन्‍दी सामान्‍य हिन्‍दी का पेपर होगा.

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 51,92,689 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया है. इसमें कक्षा 10वीं के 27,81,654 हैं और 12वीं के 24,11,035. मैट्र‍िक की परीक्षा देने जा रहे लडकों की संख्‍या इस साल 15,53,198 है और लडकियों की 12,28,456. जबकि कक्षा 12वीं में 13,24,200 लडके और 10,86,835 लडकियां भाग लेने जा रहे हैं.