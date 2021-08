UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा 2021 (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. विशेष परीक्षा पंजीकरण शुरू हो गया है और उम्मीदवार UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के माध्यम से परीक्षा (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. विशेष परीक्षाओं (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त, 2021 तक है.Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Declared: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, आसानी से ऐसे चेक करें मार्क्सशीट

आवेदन फॉर्म (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और उम्मीदवार को अपने संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल को जमा करना होगा. प्रिंसिपल UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन अपलोड करेंगे. आधिकारिक नोटिस के अनुसार भरे हुए आवेदन फॉर्म (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) को अपलोड करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त, 2021 तक है.

यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जो इस साल COVID-19 प्रतिबंधों के कारण परीक्षा (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) में शामिल नहीं हो सके या जो अपने अंकों से नाखुश हैं, उनके पास अब ऑफ़लाइन परीक्षाओं में शामिल होकर अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर है. विशेष परीक्षा (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा. इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

यूपी बोर्ड ने इस साल 31 जुलाई, 2021 को कक्षा 10वीं, 12वीं का परीक्षा रिजल्ट घोषित किया था. कक्षा 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.53 प्रतिशत था, कक्षा 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 97.88 था.