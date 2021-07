UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) जारी कर सकता है. यूपी बोर्ड (UP) कक्षा 10वीं, 12वीं के रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) का इंतजार खत्म होने वाला है. रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) को लेकर संभावना जताई जा रही है कि कल यानी 26 जुलाई को जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी तक इस (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) के उद्देश्य से छात्रों के रोल नंबर आखिरकार स्कूलों को उपलब्ध करा दिए गए हैं. छात्र इससे संबंधित अधिक जानकारी UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in से प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट इस दिन जारी होने की है संभावना, जानें इससे जुड़ी तमाम बातें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नए सूचना अनुभाग के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की है. इसमें बोर्ड (UP Board) ने बताया कि स्कूलों को उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट भी उपलब्ध करा दी गई है. छात्र अब वैकल्पिक तरीके से स्कूलों से अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं. यह खबर एक बड़े अपडेट के रूप में सामने आई है क्योंकि हाल ही में बुधवार को बोर्ड ने अपनी आधिकारिक साइट पर रोल नंबर लिंक को सक्रिय कर दिया था ताकि छात्र इसे डाउनलोड कर सकें. हालांकि, इसके जारी होने के तुरंत बाद लिंक को हटा दिया गया और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर ये है लेटेस्ट अपडेट, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते यह स्थिति पैदा हुई है. हालाँकि, जल्द ही, इसे भी हल कर लिया गया और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बोर्ड ने सुनिश्चित किया कि छात्रों के रोल नंबर स्कूलों को भी प्रदान किए जाएं. अब भी, वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध है. यदि कोई छात्र इस पर क्लिक करता है, तो वे अपना पंजीकरण नंबर दर्ज कर सकते हैं और UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 के लिए अपने रोल नंबर तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इस साल COVID-19 महामारी की वजह से यूपी में बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण छात्रों के पास अपने रोल नंबर तक पहुंच नहीं थी. इसलिए, वे पूरी तरह से बोर्ड पर भरोसा करते थे कि वे समयबद्ध तरीके से इसे एक्सेस करने के तरीके दें ताकि रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) निकलते ही चेक किया जा सके. Also Read - UP Board 10th Result 2021 Date: किसी भी समय जारी हो सकता है 10वीं का रिजल्ट, जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

बता दें कि 45 लाख से अधिक छात्र अपने UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा आयोजित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े निकाय में से एक के रूप में जाना जाता है. इस साल महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षा रद्द होने के कारण मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी.