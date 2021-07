UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Declared: यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2021) का इतजार अब खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 जारी कर दिया है. छात्र जो इस परीक्षा (UP Board UPMSP 10th, 12th Exam 2021) के लिए पंजीकरण किए हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) देख सकते हैं. रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) दूसरी वेबसाइट upresults.nic.in पर भी चेक किया जा सकता है.Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ देर में होगा जारी, इन वेबसाइटों के जरिए करें चेक

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upresults.nic.in/ पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) चेक कर सकते हैं. इस साल राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है और कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 29,94,312 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है. कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं मई में आयोजित होने वाली थीं, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. देशभर में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी. परीक्षा रद्द होने के बाद यूपी बोर्ड ने वैकल्पिक मूल्यांकन योजनाओं की घोषणा की थी.

मूल्यांकन मानदंड के अनुसार, कक्षा 9वीं के फाइनल अंकों के औसत और कक्षा 10वीं के प्री-बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे. कक्षा 12वीं के लिए अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं और 11वीं में उनके द्वारा प्राप्त औसत अंकों के आधार पर किया जाएगा. बोर्ड (UP Board) इस साल कोई मेरिट लिस्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 Merit List) जारी नहीं करेगा क्योंकि छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत किया जाएगा.

UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 ऐसे करें चेक

UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 लिखा हो.

अपना रोल नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करें.

UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.

UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 इन वेबसाइटों के जरिए अपना रिजल्ट करें चेक

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.gov.in

upmspresults.up.nic.in