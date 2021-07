UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा इस सप्ताह कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) जारी होने की उम्मीद है. कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी. इस बार राज्य सरकार की ओर से तय किया गया कि कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी. यूपी बोर्ड (UP Board) के 56,04,628 छात्रों को रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) का इंतजार है. यूपी बोर्ड (UP Board) परीक्षा के लिए कुल 29.4 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 19,825 उम्मीदवार निजी छात्र थे और बाकी नियमित छात्र थे. कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकृत 26.10 लाख उम्मीदवारों में से 25,17,658 नियमित छात्र थे जबकि 92,658 निजी छात्र थे. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: यूपी बोर्ड अगले हफ्ते जारी कर सकता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ये है लेटेस्ट जानकारी

बता दें कि परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसलिए यूपी बोर्ड ने इस साल छात्रों का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन फॉर्मूला तैयार किया था. कक्षा 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन उनके कक्षा 10वीं के बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा रिजल्टों (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) के साथ-साथ कक्षा 11वीं के रिजल्टों के आधार पर किया जाएगा. जहां 10वीं की बोर्ड परीक्षा को 50 फीसदी, 10वीं की प्री-बोर्ड को 10 फीसदी और 11वीं की परीक्षा को 40 फीसदी वेटेज दिया जाएगा. कक्षा 10वीं के अंकों की गणना के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा. जहां 50 प्रतिशत अंक कक्षा 9वीं के आधार पर होंगे, वहीं शेष 50 प्रतिशत अंक कक्षा 10वीं के प्री-बोर्डों का दिए जाएंगे. Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: कब आएगा रिजल्ट, कैसे करें चेक, यहां जानिए हर अपडेट

कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए मूल्यांकन मानदंड तैयार करने के लिए यूपी सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. सरकार ने रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) तैयार करने के लिए आम जनता से भी सुझाव मांगे थे. पैनल और आम जनता की सिफारिशों के बाद एक निर्णायक निर्णय लिया गया था. यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि बोर्ड के रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) का फॉर्मूला CBSE की मूल्यांकन नीति पर आधारित नहीं होगा और इसलिए मानदंड अलग होंगे. उन्होंने आगे कहा, “हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की मूल्यांकन नीति की प्रतीक्षा नहीं करेंगे. यूपी बोर्ड का पैटर्न CBSE से अलग है. जैसे ही अंकों की गणना के फार्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा, यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) जारी करेगा.” शर्मा ने सूचित किया था कि जो छात्र अपने रिजल्टों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2021 Date: UPMSP अगले महीने जारी कर सकता है 10वीं, 12वीं का रिजल्ट, जानें यहां कैसे और कहां करें चेक