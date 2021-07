UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 31 जुलाई, 2021 को UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021 की घोषणा करेगी. UPMSP कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) 31 जुलाई 2021 को दोपहर 3.30 बजे घोषित किया जाएगा. कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य वेबसाइटों पर देख सकते हैं.Also Read - UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट चेक करने में कोई हो तकनीकी समस्या, तो ऐसे करें आसानी से चेक

इस साल राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है और कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 29,94,312 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण कराया है. कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों का रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) नीचे दी गई वेबसाइटों की लिस्ट में उपलब्ध होगा.

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

राज्य सरकार द्वारा COVID -19 मामलों में वृद्धि के कारण इस वर्ष राज्य में कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी. बाद में बोर्ड ने मूल्यांकन मानदंड जारी किया जिसके आधार पर रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) तैयार किया गया है. मूल्यांकन मानदंड के अनुसार कक्षा 12वीं के अंक कक्षा 10वीं और 11वीं में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे. बोर्ड इस वर्ष कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा क्योंकि छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत किया जाएगा. रिजल्ट (UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2021) की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर आधिकारिक अपडेट अभी तक नहीं किया गया है.