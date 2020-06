UP Board UPMSP 10th and 12th Results 2020: यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज कक्षा 10 वीं, 12 वीं के नतीजों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 2020 का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है. कोरोना वायरस महामारी के बीच छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बाहर नहीं जाने की जरूरत होगी. जिनके घर में स्मार्टफोन या कंप्यूटर है, वे घर पर अपने स्कोर आसानी से देख सकते हैं. छात्रों को अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. आपको बस यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाना है और नीचे बताए गए इन चार चरणों का पालन करना है: Also Read - Uttar Pradesh Board Class 12 Result 2020: यूपी बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, यहां देखें अपना मार्क्स

आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

यूपी बोर्ड 10 वीं रिजल्ट (UP Board 10th Result 2020) लिंक या 12 वीं रिजल्ट लिंक (UP Board 12th Results 2020) पर क्लिक करें.

अपने सात-अंकीय रोल नंबर की Key दर्ज करके सबमिट करें.

आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

स्क्रीनशॉट लें या रिजल्ट डाउनलोड करके रिजल्ट सेव करें.

बता दें कि हाई स्कूल (UP Board 10th Class) की परीक्षा में 16.6 लाख लड़के हैं जबकि 13.6 लाख लड़कियां हैं. इंटरमीडिएट (UP Board 12th Class) में 14.6 लाख लड़के और 11.2 लाख लड़कियां परीक्षा में शामिल हुईं हैं. वहीं 75 जिलों में 281 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है. यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हुई थी. हाई स्कूल की परीक्षा 12 मार्च को 12 कार्य दिवसों में और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 मार्च को 15 कार्य दिवसों में संपन्न हुई थी. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद मूल्यांकन कार्य को 18 मार्च से निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद यह 5 मई से 20 ग्रीन ज़ोन जिलों में, 12 मई से नारंगी ज़ोन ज़िलों में और 19 मई से रेड ज़ोन ज़िलों में फिर से शुरू हो गया था.