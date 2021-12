UP BTC 4th Semester Result 2021: परीक्षा नियामक प्रधिकारी, उत्‍तर प्रदेश ने यूपी डीएलएड और बीटीसी के चौथे सेमेस्‍टर का परिणाम (UP D.El.Ed / BTC 4th semester exams) जारी कर दिया है. परीक्षा में 77% छात्र पास हुए हैं. परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर रिजल्‍ट (UP BTC 4th semester result) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा छात्र बीटीसी परिणाम (UP BTC 4th semester result) updeled.info.in पर भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि परीक्षा (UP BTC 4th Semester examination) का आयोजन 27 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित की गई. इसमें कुल 146868 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 113196 छात्र पास हुए.Also Read - SSC CGL 2021: एसएससी CGL 2021 परीक्षा के लिये रजिस्‍ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्‍ट लिंक पर करें अप्‍लाई

यूपी डीएलएड 2018 चौथे सेमेस्‍टर (UP DElEd 2018 4th sem result), डीएलएड 2019 (DElEd 2019), 2017 और यूपी बीटीसी 2013 (UP BTC 2013), 2014, 2015 के परिणाम जारी किए गए हैं. 43209 छात्रों ने 2018 की परीक्षा में भाग लिये, 27261 पास हुए. साल 2019 में 96942 छात्रों ने परीक्षा दी, 81579 पास हुए. वहीं साल 2017 में कुल 6190 स्‍टूडेंट्स परीक्षा में बैठे, जिसमें से 4288 पास हुए.

यूपी बीटीसी चौथे सेमेस्‍टर का परिणाम (UP BTC 4th Semester Result 2021) BTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुआ है. उम्‍मीदवार इन स्‍टेप्‍स को फॉलो कर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

1. आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाएं.

2. वहां दिये गए लिंक D.EL.ED 2018 Result Semester 4 के लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और जन्‍म तिथ‍ि भरें.

4. UP D.El.Ed ई-मार्कशीट चेक करें.