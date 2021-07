UP BTE Result 2021 Declared: तकनीकी शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (BTE UP) ने UP BTE Result 2021 के मार्च ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र जो मार्च में आयोजित ऑड सेमेस्टर परीक्षा (UP BTE Exam) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर UP BTE डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का रिजल्ट (UP BTE Result 2021) ऑनलाइन देख सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://bteup.ac.in/webapp/result.html पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (UP BTE Result 2021) चेक कर सकते हैं. छात्र जो ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए जारी किए गए UP BTE Result 2021 से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन और जांच का विकल्प भी उपलब्ध कराया है. जिन छात्रों को लगता है कि उनके प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रीचेकिंग और पुनर्मूल्यांकन के लिए एक औपचारिक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा.

केवल थ्योरी मार्क्स के आधार पर पुनर्मूल्यांकन अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद UP BTE अंक संशोधित होने की स्थिति में ऑड सेमेस्टर परीक्षा (मार्च 2021) के लिए अपडेटेड मार्कशीट जारी करेगा. वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र अपने कॉलेज या संस्थान का दौरा किए बिना आसानी से UP BTE Result 2021 तक पहुंच सकें. तकनीकी शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश (BTE UP) ने रिजल्ट ऑनलाइन प्रकाशित किए हैं.

UP BTE Result 2021 ऐसे करें चेक

UP BTE आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “View Result Odd Semester & SBP (March 2021) Examination Result” लिखा हो.

आपको तीन लिंक के साथ एक नया पेज खुलेगा.

उस रिजल्ट श्रेणी के लिंक पर क्लिक करें जिसे आप चेक करना चाहते हैं.

आपको इनपुट फ़ील्ड के साथ नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा.

हॉल टिकट में दिए गए अनुसार अपना नामांकन संख्या दर्ज करके सबमिट करें.

UP BTE Result 2021 स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें.