UP College Exam 2021: उत्तर प्रदेश में UP College Exam 2021 रद्द होने की संभावना है. राज्य सरकार (UP Government) ने लगभग 30 लाख UG और PG छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है. ग्रेजुएट प्रथम और द्वितीय वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा (UP College Exam 2021 ) के लिए पदोन्नत किया जाएगा. वहीं UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

3 कुलपतियों की एक समिति ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की पदोन्नति के लिए रोडमैप तैयार किया है. इस समिति में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह शामिल थे.

समिति ने अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद UP College Exam 2021 पर रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के अंक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए. ऐसा इसलिए किया जाएगा कि छात्र UP College Exam 2021 के साथ एक साल में ही ग्रेजुएशन पास न कर लें.

समिति ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर फाइनल ईयर के छात्रों के लिए UP College Exam 2021 का प्रारूप तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए. प्रथम वर्ष के छात्रों के अंक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे. इसके अलावा UP College Exam 2021 के बारे में किसी भी अपडेट के लिए छात्रों को अपने संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जरिए चेक करना चाहिए.