UP D.El.Ed BTC Result 2020 Declared: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड (UPBEB) द्वारा एलीमेंट्री एजुकेशन D.El.Ed परीक्षा 2013, 2015 और 2018 के सेमेस्टर वाइज रिजल्ट (UP D.El.Ed BTC Result 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP D.El.Ed BTC Sem 1st, 2nd, 3rd, 4th Exam 2020) में शामिल हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (UP D.El.Ed BTC Result 2020) BTC की आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इसके अलाव उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://btcexam.in/ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (UP D.El.Ed BTC Result 2020) चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा वर्ष 2020 के सेशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान आयोजित की गई थी. अब बड़ी संख्या में छात्र जिन्होंने यूपी बीटीसी / डी ईएल ईडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2020 (UP D.El.Ed BTC Result 2020) में भाग लिए हैं, वे UP D.El.Ed Result 2021 के लिए उत्सुकता से खोज रहे हैं.

बता दें कि D.El.Ed BTC के पहले, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में 1.68 लाख उम्मीदवार पास हुए हैं जबकि 1.13 लाख उम्मीदवार फेल हुए हैं. वहीं BTC D.El.Ed के पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल 281666 उम्मीदवारों में से 113167 फेल हुए जबकि इस परीक्षा में 168499 उम्मीदवार पास हुए हैं.

UP D.El.Ed BTC Result 2020 ऐसे करें चेक

UP D.El.Ed BTC की आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाएं.

UP D.El.Ed BTC Result लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP D.El.Ed BTC Result डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के सेव करें.