UP D.El.Ed Result 2020 Declared: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन UP D.El.Ed Exam 2020 के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट (UP D.El.Ed Result 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो UP D.El.Ed Exam 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाकर ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके UP D.El.Ed Result 2020 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा, "80302 प्रशिक्षुओं को 2018 तीसरे सेमेस्टर परीक्षा के लिए योग्य पाया गया है. इनमें से, 647 प्रशिक्षुओं को DIET द्वारा अयोग्य घोषित किया गया जबकि 280 प्रशिक्षु ऐसे थे जिन्होंने या तो आवेदन नहीं किया था या DIET ने उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी. तीसरे सेमेस्टर में 79375 को पदोन्नत किया गया है." इसी तरह D.El.Ed 2019 प्रथम सेमेस्टर में कुल प्रवेश की संख्या 182780 थी. 174357 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. DIET द्वारा 5960 प्रशिक्षुओं के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया था. पहले सेमेस्टर से 174161 प्रशिक्षुओं को पदोन्नत किया गया है.

UP D.El.Ed Result 2020 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार UPBEB की आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाएं.

तीसरे सेमेस्टर रिजल्ट 2020 वाले लिंक पर क्लिक करें.

कंप्यूटर स्क्रीन पर उम्मीदवारों की सूची दिखाई देगी.

यदि उम्मीदवार योग्य है तो उसका नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति सहेजें.