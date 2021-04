UP DElEd Result 2018 Declared: परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश ने चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए UP DElEd Result 2018 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP DElEd Exam 2018) के लिए शामिल हुए हैं, वे UP DElEd की आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP DElEd Result 2018) चेक कर सकते हैं. Also Read - UP D.El.Ed BTC Result 2020 Declared: UPBEB ने जारी किया D.El.Ed BTC का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://btcexam.in/Reports/Searchmarksheet.aspx?STAT=D18AL पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP DElEd Result 2018) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (UP DElEd Result 2018) देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (UP D.El.d) दो साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है. उम्मीदवारों जो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत जरूरी होता है. Also Read - UP DElEd BTC 3rd Semester Result 2020: बीटीसी परीक्षा के नतीजे घोषित, btcexam.in लिंक से करें डाउनलोड

UP DElEd Result 2018 ऐसे करें चेक Also Read - UP D.El.Ed Result 2020 Declared: UPBEB ने जारी किया UP D.El.Ed Exam 2020 के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

BTC की आधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध UP DElEd Result 2018 fourth semester result लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए उसी की हार्ड कॉपी रखें.