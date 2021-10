UP DElEd Semester 2 Result 2018: यूपी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (UP DElEd) के दूसरे सेमेस्टर के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (UP BTC) ने इस बाबत परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. बता दें कि यह रिजल्ट साल 2018 में आयोजित बीटीसी परीक्षा (BTC Exam 2018 result) का है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर जाकर देख सकते हैं.

यूपी डीएलडी 2018 सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट के साथ-साथ बीटीसी ने यूपी डीएलएड 2018 और 2019 के बैक पेपर्स के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं के परिणाम भी जारी कर दिए हैं. बता दें कि जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने डीएलएड रोल नंबर व जन्मतिथि के आधार पर अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं.

BTC Exam Result: ऐसे देखें अपना रिजल्ट

– बीटीसी परीक्षा के रिजल्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट btcexam.in पर विजिट करना होगा.

– नीचे स्क्रॉल करके जाने पर आपको DELEd 2018 2nd semester result का लिंक दिखेगा. इसपर क्लिक करें.

– अगले चरण में सेमेस्टर रोल नंबर, जन्मतिथि इत्यादि भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें

– आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें.