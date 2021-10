Up Free Laptop Yojana: यूपी की योगी सरकार राज्य के 20 लाख 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों को फ्री लैपटॉप देगी. यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के अंतर्गत सभी अभ्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप वितरण किया जाएगा जिससे राज्य में शिक्षा एवं तकनीकी के विकास में योगदान मिलेगा. जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप स्कीम के तहत 20 लाख युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप का वितरण करेगी.Also Read - Sextortion Racket: विदेशी मर्द से पत्नी ने सीखा 'स्ट्रिपचैट', पति के साथ लड़कियों को दी न्यूड कॉल की ट्रेनिंग, फिर....

मिली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यूपी सरकार द्वारा जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी. अगर आप भी यूपी फ्री लैपटॉप योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यार्थी हैं तो आप भी यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट upcmo.up.nic.in के माध्यम से जानकारी प्राप्रत कर सकते हैं और UP Free Laptop Yojana 2021 का Online Form मिलने पर उसे भरकर जमा कर सकते हैं. Up Free Laptop Yojana 2021 Registration Form से जुड़ी संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी. Also Read - UP News: सीएम योगी का बड़ा ऐलान-माफियाओं की अवैध हवेलियों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने, काम जल्द हो पूरा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त लैपटॉप योजना का नाम यूपी फ्री लैपटॉप योजना रखा गया है. जानकारी के मुताबिक लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तय की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाना है. इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इसकी पूरी जानकारी सरकार की वेबसाइट – upcmo.up.nic.in पर दी गई है Also Read - Lakhimpur Kheri Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को लगाई कड़ी फटकार, रात तक करते रहे इंतजार....

यूपी फ्री लैपटॉप योजना शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता

उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना 2021 के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट पास होना चाहिए.

योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

दसवीं तथा बारहवीं की मार्कशीट

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

मोबाइल नंबर

ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट upcmo.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.