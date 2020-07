लखनऊ: देश में लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण बंद विश्वविद्यालयों को अब खोलने की शुरुआत हो चुकी है. इसी कड़ी में यूपी के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को खोलने के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी किए जा चुके हैं. इन गाइडलाइंस के मुताबित विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत अक्टूबर 2020 में होगी. वहीं पढ़ाई नवंबर महीने में और मार्च से अप्रैल के बीच नए सत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. Also Read - पर्यटकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से देख सकेंगे जम्मू-कश्मीर की हसीन वादियां, दिशानिर्देश जारी

बता दें कि 1 अक्टूबर से स्नातक की कक्षाओं की क्लास शुरू हो जाएगी. वहीं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी. इसमें आदेश दिया गया है कि 15 सितंबर 2020 तक प्रथम वर्ष के स्नातक के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए. वहीं स्नातकोत्तर 31 अक्टूबर 2020 तक सभी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए.

Uttar Pradesh govt issues guidelines regarding beginning of next academic session in state universities, classes of graduation first year to start from October 1 and classes of post graduation first year to start from November 1. pic.twitter.com/81OdSZRhWL

