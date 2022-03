sarkari naukari in UP 2022 Live Updates: सरकारी नौकरी (Government Jobs) की तलाश कर रहे उम्‍मीदवारों के लिए अच्‍छी खबर है. उत्‍तर प्रदेश में विभ‍िन्‍न संस्‍थानों में भर्ती प्रक्र‍िया चल रही है. इसमें 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए नौकर‍ियां शामिल हैं. नौकरी की तलाश कर रहे उम्‍मीदवारों की सहूलियत के लिए हम यहां बता रहे हैं कि उत्‍तर प्रदेश में कहां-कहां नौकरियां उपलब्‍ध हैं (sarkari upcoming vacancy 2022).Also Read - RBI Grade B notification 2022: आरबीआई ने जारी की बंपर पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से शुरू होगी आवेदन प्रक्र‍िया

1. BEL Recruitment 2022: 63 इंजीनियर पदों पर रिक्‍त‍ियां

भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्‍ट इंजीनियर के 63 पदों के लिए रिक्‍त‍ियां जारी की हैं. उम्‍मीदवार, इन रिक्‍त‍ि‍यों (BEL Recruitment 2022) पर 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को https://www.bel-india.in/ पर जाना होगा. यह केंद्र सरकार के तहत आने वाली नौकरी (Center govt jobs) है और चयनित उम्‍मीदवारों गाजियाबाद, उत्‍तर प्रदेश स्‍थ‍ित भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड में नियुक्‍त‍ि होगी.

2. AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022 : 108 प्रोफेसर पदों पर रिक्‍त‍ियां

गोरखपुर स्‍थ‍ित एम्‍स (AIIMS Gorakhpur) ने प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन (Professor Recruitment 2022) जारी किया है. इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये 108 पदों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. योग्‍यता रखने वाले उम्‍मीदवार पदों (AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन (AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022) के अनुसार एम्‍स गोरखपुर (AIIMS Gorakhpur) में 108 रिक्‍त‍ियां हैं, जिसके लिए B.Sc ग्रेजुएट, M.Sc, MD, पोस्‍ट ग्रेजुएट डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 मई है. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://aiimsgorakhpur.edu.in/ पर जाना होगा.

3. UPPCL Recruitment 2022 : जूनियर इंजीनियर पदों पर रिक्‍त‍ियां

उत्‍तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल ने नोटिफिकेशन (UPPCL Recruitment 2022) जारी कर जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. नोटिफिकेशन (UPPCL Jobs notification) के अनुसार 25 पदों पर रिक्‍त‍ियां जारी की गई हैं, जिसके लिए B.E, B.Tech, डिप्‍लोमा, इंजीनियरिंग सर्ट‍िफिकेट वाले उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट https://aiimsgorakhpur.edu.in/ पर जाना होगा.

4. Census of India Recruitment 2022: Apply Online : स्‍टेनो, LDC और डायरेक्‍टर पदों पर वैकेंसी

सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारतीय जनगणना ने लेटेस्‍ट नोटिफिकेशन (Census of India Recruitment 2022) जारी कर स्‍टेनोग्राफर , LDC, अस‍िस्‍टेंट डायरेक्‍ट पदों पर रिक्‍त‍ियां हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2022 है. नोटिफिकेशन (Census of India Job Advertisement) के अनुसार 33 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. जो उम्‍मीदवार, किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से 12वीं, ग्रेजुएट हैं, तो वे आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवारों को इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा. चयनित उम्‍मीदवारों की भर्ती लखनऊ में होगी. उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://censusindia.gov.in/ से एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म प्राप्‍त कर सकते हैं.

5. AFT Lucknow Recruitment 2022 Online Apply Steps: प्राइवेट सेक्रेटरी, अस‍िस्‍टेंट पदों पर रिक्‍ति‍यां

आर्म्‍ड फोर्सेज ट्र‍िब्‍यूनल, एएफटी ने लेटेस्‍ट नोट‍िफि‍केशन जारी कर प्राइवेट सेक्रेटरी, एकाउंट ऑफिसर, असिस्‍टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 12 पदों पर रिक्‍त‍ियां हैं. इसके लिए 12वीं पास और ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं. उम्‍मीदवार 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मोड में करनी है. चयनित उम्‍मीदवारों को लखनऊ में नियुक्‍त‍ि मिलेगी. आध‍िकार‍िक वेबसाइट http://aftlko.up.nic.in/ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं.