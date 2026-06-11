GOVT TEACHER JOB: यूपी के स्कूलों में 60 हजार शिक्षकों की बंपर भर्ती, विभाग की तेज की तैयारी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल एक्टिव हो चुका है. शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हलचल है. प्रदेश भर के विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 60,000 पद खाली चल रहे हैं.

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जानिए क्या है अपडेट (image AI)

उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों की पढ़ाई अब बेहतर होने वाली है. बेसिक शिक्षा विभाग ने 60 हजार रिक्त शिक्षक पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी है. यह भर्ती न सिर्फ स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगी. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल की जानकारीक के अनुसार विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में करीब 60,000 पद खाली पड़े हैं.

विभाग में हलचल तेज, पोर्टल एक्टिव

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल एक्टिव है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है. विभाग में हलचल तेज है क्योंकि जल्द ही इन रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा.सोर्स: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल की जानकारी.

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या रही है. इसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी. विभाग का लक्ष्य है कि इन 60,000 पदों को भरकर ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए.

ये रिक्तियां दो मुख्य कारणों से बनी हैं-

पहला, पुरानी भर्तियों में कुछ पद खाली रह गए थे. दूसरा, हाल के वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की संख्या काफी रही.

इन सभी को मिलाकर कुल 60,000 पदों का आंकड़ा तैयार हुआ है. विभाग की रणनीति है कि सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए. इससे प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहेगी और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा. इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. नगर क्षेत्र के विद्यालयों में खाली पड़े 11,508 पदों का ब्योरा विभाग ने ऑफलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया है.

भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा

यह पहला महत्वपूर्ण कदम है जो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा. शिक्षकों की पर्याप्त संख्या से क्लासरूम में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा. छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे.

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी

बेसिक शिक्षा विभाग इस भर्ती को प्राथमिकता दे रहा है. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इससे यूपी के सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठेगा और माता-पिता का भरोसा बढ़ेगा.