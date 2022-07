UP ITI Admission 2022: उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) के तहत सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन (UP ITI Admission 2022) के लिए प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. जो भी छात्र इस कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक हैं वे अधिकारिक वेबसाइट admissionscvtup.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. बता दें कि आवेदन के दौरान छात्रों से अगर कोई गलती हो जाती है तो छात्र आवेदन के 2 दिनों तक उसे ठीक करा सकते हैं. बता दें कि आईटीआई ट्रेनिंग (UP ITI Training) भी शुरू हो जाएगी.Also Read - CBSE Class 10, 12 Result 2022 live updates: सीबीएसई कब जारी करेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, यहां पाए आपडेट्स

UP ITI Admission 2022 के लिए आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. आवेदन का जन्म 31 जून 2008 से पहले होना चाहिए.

UP ITI Admission 2022 के लिए अहम तिथियां

आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 जुलाई 2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 31 जुलाई 2022

फीस पेमेंट अंतिम तिथि- 31 जुलाई 2022

सेकेंड राउंड रिजल्ट- 24 सितंबर 2022

UP ITI Admission 2022 के लिए आवेदन शुल्क

आईटीआई में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में सामान्य श्रेणी के छात्रों और ओबीसी छात्रों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं एससी, एसटी कैटेगरी के छात्रों को आवेदन शुल्क के रूप में 150 रुपये का भुगतान करना होगा.

UP ITI Admission 2022 के लिए कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट http://www.scvtup.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन/अप्लाई के टैब पर क्लिक करें.

– अब रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा.

– यहां मांगी गई जानकारियों फॉर्म में भरें

– अब फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर फॉर्म को सबमिट कर दें.

– आवेदन की प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगा.

UP ITI Admission 2022 के लिए यहां करें संपर्क

छात्र ध्यान दें कि अगर आवेदन करने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वे हेल्पडेस्क नंबर 0522-4150500, 7897992063 या फोन नंबर 0522-4047658, 9628372929 पर सम्पर्क कर सकते हैं.