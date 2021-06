UP JEE BEd Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बैचलर ऑफ एजुकेशन (UP JEE BEd Exam 2021) के लिए प्रवेश परीक्षा का रिवाइज्ड डेट (UP JEE BEd Exam 2021 Revised Date) जारी कर दिया है. परीक्षा (UP JEE BEd Exam 2021) 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा. इससे पहले परीक्षा (UP JEE BEd Exam 2021) 19 मई को होनी थी, लेकिन COVID-19 की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी. इसके अलावा उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर UP JEE BEd Exam 2021 की परीक्षा डेटशीट (UP JEE BEd Exam 2021 Date Sheet) चेक कर सकते हैं. Also Read - Lucknow University Semester Results 2021 Declared: लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया सेमेस्टर का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

UP JEE BEd Exam 2021 में दो प्रश्न पत्र पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होंगे. पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के भाग ए में प्रयास करना अनिवार्य होगा. पेपर 2 के पार्ट बी में चार विषय होंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि. उम्मीदवारों को केवल उसी विषय के लिए उत्तर देना होगा जिसके लिए उन्होंने चुना है. UP JEE BEd Exam 2021 के बारे में अधिक अपडेट के लिए उम्मीदवारों को lkouniv.ac.in पर जाना होगा.

UP JEE BEd 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न

परीक्षा का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा.

दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, प्रत्येक में दो भाग होंगे.

UP JEE BEd Exam 2021 के दोनों पेपर 200-200 अंकों के होंगे.

पार्ट ए और पार्ट बी में 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 100 अंक का होगा.

पेपर 1 में भाग ए अनिवार्य है, जबकि भाग बी भाषा उन्मुख है. उम्मीदवार किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं.

UP JEE BEd Exam 2021 के पेपर 2 का पार्ट ए अनिवार्य होगा.