UP Madarsa Board Result 2022 To be Release: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड (UP Madarsa Board Result) के परीक्षा के रजिल्ट आज जारी होने वाले हैं. मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल परीक्षाओं के नतीजे आज यानी 26 जुलाई 2022 को जारी किए जाएंगे. रिजल्ट (UP Madarsa Board Result 2022) के जारी होने के बाद परीक्षार्थी अधिकारिक वेबसाइट madarsaboard.upsdc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

UP Madarsa Board Result 2022: कैसे चेक करें रिजल्ट

– रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट upsdc.gov.in पर विजिट करना होगा.

– यहां होमपेज पर आपको मदरसा बोर्ड संबंधित Exam Results के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इस पर क्लिक करते ही जो पेज खुले उस पर Exam Results 2022 नाम का लिंक खोजकर क्लिक करें.

– अब इस पेज पर कैंडिडेट्स को अपनी ब्रांच यानी मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल जिसका भी रिजल्ट देखना है उसका चयन करें.

– अब नए पेज पर रोल नंबर डालकर सबमिट करें.

– आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.

– इसका प्रिंट निकाल लें और अपने पास रखें.

UP Madarsa Board Result 2022: इन वेबसाइट्स पर देखें मदरसा बोर्ड का रिजल्ट

upsdc.gov.in

madarsa board.upsdc.gov.in 2022

gov.in result 2022

– बता दें कि इस रिजल्ट की घोषणा अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे. इस साल प्रदेश में 1 लाख 20 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है.