UP Me Kab Khulenge School: कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों (UP School College News) और शिक्षण संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है. योगी सरकार की तरफ से इस बाबत घोषणा की गई है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी. मालूम हो कि इससे पहले 30 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए गए थे.Also Read - Corona Update: देशभर में पिछले 24 घंटे में 2.50 लाख से ज्यादा नए मामले, 3.47 लाख ने संक्रमण को मात दी

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2022

Also Read - Omicron in India: विशेषज्ञ बोले - देश में जल्द खत्म होगी तीसरी लहर, साथ ही दी यह हिदायत

vdfdfads Also Read - Vaccine नहीं लगवाने वाले लोग कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादा प्रभावित, मृत्यु भी ज्यादा