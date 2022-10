UP Metro Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRCL) यानी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LMRC) ने असिस्टेंट मैनेजर (AM), जूनियर इंजीनियर (JE), अकाउंट असिस्टेंट सहित कई अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. 1 नवंबर 2022 से इस बाबत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. वहीं 30 नवंबर 2022 को इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन से पूर्व एक बार अधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें.Also Read - UP Assistant Accountant Recruitment 2022: बी.कॉम ग्रेजुएट के लिए यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए वैकेंसी

UP Metro Recruitment 2022: पदों का विवरण

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 49 पद

जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 43 पद

जूनियर इंजीनियर (एस एंड टी)- 17 पद

असिस्टेंट मैनेजर (सिविल)- 16 पद

असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)- 08 पद

असिस्टेंट मैनेजर (एस एंड टी)- 05 पद

अकाउंट असिस्टेंट- 02 पद

असिस्टेंट मैनेजर (अकाउंट)- 01 पद

ऑफिस असिस्टेंट एचआर- 01 पद

UP Metro Recruitment 2022: उम्र सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए.

UP Metro Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले अधिकारिक वेबसाइट upmetrorail.com पर जाना होगा.

उसके बाद Careers Recruitment 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

अब आवेदन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें.

अगले चरण में मांगी गई जानकारी को भरकर सबमिट करें.

इसके बाद आयु, पर्सनल डिटेल्स, शैक्षिक योग्यता इत्यादि डिटेल्स को भरकर सबमिट करें.

पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर तथा डॉक्यूमेंटे्स को अपलोड कर सबमिट करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट आउट लेना न भूलें.

इतनी मिलेगी सैलरी

जूनियर इंजीनियर- इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 33,000 से लेकर 67,300 रुपये के बीच वेतन मिलेगा.

अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिसर असिस्टेंट- इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 25,000 से 51,000 रुपये के बीच वेतन मिलेगा.