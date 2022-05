National Anthem mantatory for UP Madarsa: रमजान की छुट्ट‍ियों के बाद मदरसा में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं. नये के साथ ही मदरसों के लिए नया नियम भी लागू कर द‍िया गया है. अब उत्‍तर प्रदेश के सभी मदरसों में, चाहे वह सरकारी अनुदान प्राप्‍त हो या गैर अनुदानित, सभी में राष्‍ट्रगान अन‍िवार्य कर द‍िया गया है और यह नया नियम आज से ही लागू है. इसे लेकर राज्‍य के अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण मंत्री ने आदेश जारी कर द‍िये हैं. Also Read - ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला-ताला है तो तोड़िए, जानिए फैसले की बड़ी बातें...

आदेश को लेकर मदरसा श‍िक्षा पर‍िषद ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्‍ट्रगान को सभी मदरसों के लिए अनिवार्य बताया गया है. पढ़ाई शुरू करने से पहले, मदरसा में उपस्‍थ‍ित सभी छात्रों को राष्‍ट्रगान करना होगा. हालांकि इसके साथ ही मदरसों में दुआएं भी की जाएंगी. दुआओं पर कोई रोक नहीं है.

बता दें कि यूपी मदरसों में आज से नया सत्र शुरू हो रहा है और रमजान की छुट्ट‍ियों के बाद आज से मदरसा में कक्षाएं दोबारा शुरू की गई हैं.

इससे पहले हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें यूपी के सभी मदरसों को मेन स्‍ट्रीम से जोड़ने के लिए हिन्‍दी, इंग्‍ल‍िश, मैथ्‍स, साइंस जैसे विषयों को पढ़ाने की मांग की गई थी. याचिका में यह कहा गया था कि सिर्फ धर्म पर अधारित श‍िक्षा किसी भी बच्‍चे के बौधिक विकास के लिए काफी नहीं है, बल्‍क‍ि धार्मिक श‍िक्षा उनमें कट्टरता पैदा करती है. ऐसे में मदरसों के छात्रों को धार्मिक श‍िक्षा के अलावा मुख्‍य विषयों को भी पढ़ाया जाना चाहिए.