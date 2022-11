UP NEET 2022 Counselling: उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस एडमिशन के लिए आयोजित यूपी नीट काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव किया गया है. यूपी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा अब काउंसलिंग के नए तारीखों की घोषणा की गई है. उम्मीदवार जो इस काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं वे अधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को एक फायदा यह होगा कि UP NEET 2022 Counselling के लिए उन्हें च्वाइस फिल करने के लिए और अधिक समय मिल सकेगा. साथ ही UP NEET Allotment Result की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है.Also Read - NEET UG Counselling 2022: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए जल्दी करें आवेदन, कल है लास्ट डेट

नए शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 3-7 नवंबर के बीच च्वाइस फिल कर सकते हैं. वहीं 8-9 नवंबर 2022 के बीच यूपी नीट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा जाएगी. जबकि पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 4 और 5 नवंबर को आने वाले थे. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के जारी होने के बाद उम्मीदवार एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए UP NEET Allotment Letter डाउनलोड करें. बता दें कि 9 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के बीच इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकेंगे.

UP MBBS And BDS Fees: यूपी में एमबीबीएस की फीस

नीट यूजी काउंसलिंग 2022 उत्तर प्रदेश के जरिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए 30 हजार रुपये काउंसलिंग शुल्क ली गई है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपये और बीडीएस कोर्स के लिए 1 लाख रुपये फीस ली जाएगी. वहीं इस फीस को 30 अक्टूबर तक जमा करनूी थई. हालांकि बाद में इस तारीख को आगे बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया गया था.

उम्मीदवार ध्यान दें कि वे यूपी नीट काउंसलिंग भर्ती संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए अधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in और dgme.up.gov.in पर विजिट करें और काउंसलिंग संबंधित पूरी डिटेल देख सकते हैं.