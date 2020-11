UP NEET Counselling 2020: महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, यूपी आज यानी रविवार 8 नवंबर, 2020 को UP NEET Counselling 2020 को बंद कर देगा. पंजीकरण प्रक्रिया 5 नवंबर, 2020 से शुरू की गई थी और 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगी. उम्मीदवार NEET की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर 9 नवंबर, 2020 को उपलब्ध हो सकती है. Also Read - NEET Counselling Result 2020: MCC कुछ देर में जारी करेगा NEET 2020 के पहले राउंड का काउंसलिंग रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

उम्मीदवार जो NEET Counselling 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 2000 / – रुपये का भुगतान करना होगा. उम्मीदवारों को एक सेफ्टी शुल्क (सरकारी सीट के लिए 30,000 रुपये और निजी मेडिकल सीट के लिए 2,00,000 रुपये और निजी दंत चिकित्सा सीटों के लिए 1,00,000 रुपये) जमा करना होगा. Also Read - NEET Counselling Result 2020: MCC आज जारी करेगा पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट! ये है चेक करने का Direct Link

UP NEET Counselling 2020 ऐसे करें आवेदन Also Read - NEET Toppers: सीएम योगी ने कहा- NEET टॉपर आकांक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, एक मुश्त दी जाएगी पूरी रकम

UP NEET की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध UP NEET Counselling 2020 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन पत्र भरें और भुगतान करें.

पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी रखें.

सफल पंजीकरण और शुल्क डेपोजिट होने के बाद उम्मीदवार को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नोडल केंद्रों को रिपोर्ट करना होगा. दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही उम्मीदवार को UP NEET Counselling 2020 के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. केवल वे उम्मीदवार ही चयन के लिए योग्य होंगे, जिनके मूल दस्तावेजों को नोडल केंद्र में सत्यापित किया गया है और उन्होंने अपना डेपोजिट शुल्क जमा किया है.

काउंसलिंग सीट आवंटन रिजल्ट 11/12 नवंबर, 2020 को घोषित किया जाएगा. प्रवेश 12 , 13, 17 और 18 नवंबर, 2020 से आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर इससे संबंधित अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.