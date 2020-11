UP NEET Merit List 2020 Released: डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राउंड 1 काउंसलिंग के लिए UP NEET Merit List 2020 जारी कर दी है. उम्मीदवार जो UP NEET Counselling 2020 के पहले राउंड के पंजीकृत हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर अपना मेरिट लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - UP NEET Counselling 2020: यूपी NEET 2020 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

MBBS और BDS काउंसलिंग के पहले चरण के लिए जारी की गई UP NEET Merit List 2020 में कुल 16,166 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. UP NEET Counselling 2020 के लिए पंजीकरण 5 नवंबर, 2020 से शुरू हुआ था. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upneet.gov.in/PDFFile/RegistrationDataFirstPhase.pdf के माध्यम से अपना UP NEET Merit List 2020 देख सकते हैं.

UP NEET Merit List 2020 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘स्टेट मेरिट लिस्ट (पहला चरण)’ लिखा हो.

पीडीएफ प्रारूप में UP NEET Merit List 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

नीचे स्क्रॉल करें और अपना नाम देखें.

UP NEET Merit List 2020 डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए इसका प्रिंट आउट लें.