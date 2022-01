लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश पोलिटेक्‍न‍िक एग्‍जाम (ऑड सेमेस्‍टर) को पोस्‍टपोन कर दिया गया है. यूपी सचिव तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, आलोक कुमार ने शुक्रवार को कहा कि परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की जा रही हैं. उत्‍तर प्रदेश पोलिटेक्‍न‍िक का नया सेमेस्‍टर (UP Polytechnic new semester) 22 जनवरी से शुरू होने वाला है. 22 जनवरी से इसकी ऑनलाइन पढाई होगी. बता दें कि कोविड-19 के बढते मामलों को देखते हुए परीक्षा पोस्‍टपोन करने का फैसला लिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार यूपी पोलिटेक्‍न‍िक परीक्षा ( UP Polytechnic exams) मार्च में आयोजित की जा सकती है. हालांकि इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है. उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर नजर बनाए रखें.Also Read - AIMIM प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में उतारे अपने उम्मीदवार

यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे और चुनाव के नतीजे मार्च में आने की उम्मीद है, इसलिए चुनाव के बाद ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई तारीख या अवधि नहीं बताई गई है. आईएएस आलोक कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि पॉलिटेक्निक परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की जा रही हैं. 22 जनवरी से नए सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी.

Polytechnic exams getting postponed for the time being. New semester online classes to begin from 22nd Jan. @UPGovt

— ALOK KUMAR (@74_alok) January 16, 2022