UP NHM CHO Admit Card 2021 Released: नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स (CCHN) का एडमिट कार्ड (UP NHM CHO Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं, वे UP NHM की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP NHM CHO Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/71805/login.html पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP NHM CHO Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. UP NHM के अनुसार, यह भर्ती परीक्षा सितंबर 2021 में आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवार परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारी एडमिट कार्ड (UP NHM CHO Admit Card 2021) पर देख सकते हैं. UPNHM ने जून के अंत में इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी. इन पदों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया है.

UP NHM CHO Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UP NHM की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Link for downloading Admit Card for 2800 CHO vacancies’ लिखा हो.

यह आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट करेगा.

यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP NHM CHO Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.