UP NHM CHO Result 2021: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (Community Health Officer) के पद पर होने वाली परीक्षा का रिजल्ट (UP NHM CHO Result 2021) जारी हो गया है. सितंबर 2021 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. बता दें कि इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि जो उम्मीदवार मेडिकल फील्ड में अपना करियर सवारना चाहते थे उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एक बेहतरीन मौका दिया गया था. इस भर्ती (UP NHM CHO Recruitment 2021) के माध्यम से कुल 2800 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 30 जून 2021 से हुई थी और आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2021 थी.Also Read - Indian Railway Group D Exam: रेलवे ग्रुप- D भर्ती परीक्षा के मद्देनजर आई नई जानकारी, लिंक कुछ ही देर में होगा एक्टिव

UP NHM CHO Result 2021: कैसे देखें रिजल्ट

– अपना रिजल्ट (Sarkari Result) देखने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाना होगा.

– यहां वेबसाइट पर आपको रिक्रूटमेंट का लिंक दिखेगा. इसपर क्लिक करें.

– अगले चरण में आपको Uttar Pradesh UP NHM CHO Recruitment 2021 के विकल्प पर क्लिक करें.

– अब स्क्रीन पर आपको पीडीएफ डाउनलोड का विकल्प दिया जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें और अपना रिजल्ट चेक करें.

वैकेंसी डिटेल्स

2800 पदों में से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

सामान्य वर्ग- 1120

ईडब्ल्यूएस- 280

ओबीसी- 756

एससी- 588

एसटी- 56 पद