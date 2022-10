UP PCS Final Result 2021: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीसीएस परीक्षा 2021 के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीसीएस परीक्षा के फाइनल आंसर की को लेकर याचिका लंबित थी. हाईकोर्ट के फैसले पर अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी. इसके बाद रिजल्ट जारी होने से पूर्व पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी.Also Read - ITBP Recruitment 2022: ITBP में इन पदों पर आई भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन

रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा याचिका दायर की गई. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया जिसके बाद अब पीसीएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया गया है.

UP PCS Final Result: ऐसे करें चेक

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

– वेबसाइट की होमपेज पर News Updates के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में LIST OF SELECTED CANDIDATES IN COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES EXAM 2021 के लिंक पर क्लिक करें.

– अब चेक रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही पीडीएफ फॉर्मेंट में रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– रोलनंबर के आधार पर अपने रिजल्ट को चेक कर लें.

– या फिर आप रिजल्ट को डाउनलोड करें या उसे प्रिंट करा लें.

UP PCS Toppers List: टॉप 10 टॉपर्स

अतुल कुमार सिंह

सौम्या मिश्रा

अमनदीप

निशांत उपाध्याय

चंद्रकांत बगोरिया

प्रवीण कुमार द्विवेद

शशि शेखर

विवेक कुमार सिंह

अमित सिंह

मल्लिका नैन