UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP PGT UPSESSB Exam 2021) के लिए शामिल होने वाले हैं, वे UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP PGT UPSESSB Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए परीक्षा (UP PGT UPSESSB Exam 2021) 17 अगस्त 2021 से शुरू होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://pariksha.up.nic.in/Online_App/AdmitCard.aspx पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP PGT UPSESSB Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP PGT UPSESSB Admit Card 2021) देख सकते हैं. परीक्षा 2,595 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है. UPSESSB द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार ध्यान दें कि एडमिट कार्ड (UP PGT UPSESSB Admit Card 2021) डाउनलोड करने की सुविधा 18 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध है.

UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी.

उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और लिंग भरना होगा.

आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल भरने के बाद UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड की एक प्रति डाउनलोड करें.