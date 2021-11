UP Police 9534 SI Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एव प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) ने यूपी पुलिस एसआई (UP SI Vacancy) भर्ती 2021 में आवेदन करने वाले 2426 अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया है. इस बात की सूचना खुद यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड (UP SI Jobs) ने सोमवार को सूचना जारी कर बताया. बोर्ड (Sarkari Naukari) ने कहा कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पदों पर साल 2021-22 में होने वाली परीक्षा के मद्देनजर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार के बाद उनकी सूची को अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर प्रदर्शित की गई है.Also Read - BSF Group C Recruitment 2021: बीएसएफ में 10वीं पास लोगों के लिए शानदार मौका, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल के पद पर निकली भर्ती

बता दें कि ऑनलाइन एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों (UP SI Ki Job) में जिसमें 453 लोग शामिल हैं. उन आवेदनों के नाम समान होने की स्थिति मे परीक्षण के बाद इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने को लेकर परीक्षा की तारीख और जिले आवंटित कर दिए गए हैं. बता दें कि बोर्ड द्वारा 2408 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिन्होंने एक एस अधिक आवेदन किए थे. हालांकि विचार के बाद बोर्ड द्वारा आखिरी आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है.

वहीं 2426 अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए थे बोर्ड द्वारा विचार विमर्श कर इन 2426 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है. बता दें कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा 14-17 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी. वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 20-25 नवंबर और तीसरी परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी.