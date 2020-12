UP Police Admit Card 2020 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police Admit Card 2020 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो जेल वार्डर/फ़ायरमैन/घुड़सवार के पदों के लिए आवेदन किए हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 3432 उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र / शहर स्लीप की रिवाइज्ड लिस्ट भी जारी की गई है. Also Read - यूपी में ऑनर किलिंग: बेटी ने प्रेमी से की शादी, माँ ने दी ऐसी मौत, दिल्ली पुलिस भी दंग

UPPRPB ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए लिंक को सक्रिय कर दिया है, जिन्होंने अपना आवेदन नंबर / पंजीकरण नंबर खो दिया है. साथ ही 9 दिसंबर को बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र सूची / शहर की स्लीप जारी की है, जो 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2020 को UP Police Exam 2020 के लिए उपस्थित होने वाले हैं. बोर्ड ने अपने पंजीकरण संख्या 1 / पंजीकरण संख्या 2, नाम और परीक्षा केंद्र के शहर से मिलकर 624390 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://admitcardbuilder2.azurewebsites.net/app/E12226KA66C1/ पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं.

UP Police Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “UP Police के जेल वार्डर/फ़ायरमैन/घुड़सवार के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें” लिखा हो.

एक नया पेज खुलेगा.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

UP Police Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.

UP Police Exam 2020 के लिए परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी. टेस्ट में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी पर 150 सवाल होंगे.

UP Police Exam 2020 के लिए चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और फिजिकल टेस्ट (PET/PST) के लिए बुलाया जाएगा.