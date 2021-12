UP Police ASI SI Exam 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा आयोजित की जा रही एसआई गोपनीय (उपनिरीक्षक) (UP SI Exam 2021), एएसआई क्लर्क (उप निरीक्षक) और एएसआई अकाउंटेंट ( सहायक उप निरीक्षक) भर्ती परीक्षा (UP ASI Exam 2021) के मद्देनजर कल यानी 5 दिसंबर 2021 से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 1329 पदों पर भर्तियां (Sarkari Naukari) की जाएंगी. इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 13 जिलों में आयोजित की जाएगी. दो शिफ्टों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली में 2.30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी.Also Read - Delhi Jal Board Recruitment: दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी का मौका, 2 लाख तक मिलेगी सैलरी

बता दें कि इस परीक्षा के मद्देनजर अभ्यास टेस्ट का लिंक और एडमिट कार्ड (Admit Card) अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किए जा चुके हैं. बता दें कि अबतक जिन अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें.

UP Police ASI SI Exam 2021 Guidelines: दिशानिर्देश

– परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर दिए गए नियमों व दिशानिर्देशों को पढ़ लें. परीक्षा में कोरोना के नियमों का उचित व पूर्ण तरीके से पाल किया जाएगा.

– परीक्षा हॉल में केवल एडमिट कार्ड, फोटोयुक्त पहचना पत्र, बॉल प्वाइंट पेन, मास्क, सैनिटाइजर और पारदर्शी पानी की बोटल ही लेकर जाने की अनुमति है.

– परीक्षा हॉल में डिजिटल घड़ी, मोबाइल, ब्लूटूथ इत्यादित का प्रयोग प्रतिबंधित है.

– अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अपने साथ फोटयुक्त पहचान पत्र लेकर जाना होगा.

– परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है.

– किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2021 को होगी.

पदों का विवरण

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) – 295 +32 = 317

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) – 624+20 = 644

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) – 358